Повысились цены на нефть и фондовые индексы в США

В понедельник 24 ноября американские фондовые индексы существенно выросли на фоне положительных ожиданий, связанных с планом государственной помощи четвертому по величине банку в США Citigroup, передает Лента.ру со ссылкой на France Presse.

По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 4,7 процента (378,33 пункта) и составил 8424,75, Nasdaq подскочил на 6,33 процента (87,67 пункта) до 1472,02, а Standard & Poor`s 500 прибавил 6,1 процента (50,3 пункта), остановившись на отметке 850,33.

Ранее в понедельник был принят план спасения Citigroup, подразумевающий, в частности, выделение банку кредита в размере 20 миллиардов долларов и предоставление госгарантий по его обязательствам на сумму в 306 миллиардов долларов. Также на положительную динамику индексов повлияло официальное сообщение о будущих назначениях в экономическом блоке избранного президента США Барака Обамы.

Цены на нефть на мировых рынках в понедельник значительно повысились на фоне ожиданий дальнейшего сокращения добычи странами-членами ОПЕК, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Reuters.

Цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов повысилась на 4,71 доллара - до 53,90 доллара за баррель.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость январских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil повысилась на 4,57 доллара - до 54,50 доллара за баррель.