Путин не полетит на похороны Кастро
Президент России Владимир Путин не будет присутствовать на похоронах Фиделя Кастро на Кубе.
Российскую делегацию возглавит спикер Госдумы Вячеслав Володин, вместе с ним на траурные мероприятия отправится вице-премьер Дмитрий Рогозин, сообщает Русская служба Би-би-си.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что у "Владимира Путина достаточно напряженная повестка дня", поэтому на похороны Кастро он не полетит.
Читайте такжеСлезы и радость: как кубинцы реагируют на смерть Кастро (фоторепортаж)
"Идет подготовка к посланию Федеральному собранию. Это одно из главных мероприятий в президентском рабочем графике в течение года. Поэтому в этой связи Россия будет представлена не на высшем, но на высоком уровне", - сообщил Песков журналистам.
Путин обратится с посланием к парламенту 1 декабря, а 22 декабря состоится его традиционная ежегодная пресс-конференция.
Как сообщал УНИАН, Фидель Кастро скончался в возрасте 90 лет 25 ноября в 22:29 по местному времени.
С 30 ноября по 3 декабря урну с прахом Кастро провезут через всю страну, а похороны лидера кубинской революции состоятся в городе Сантьяго-де-Куба 4 декабря.