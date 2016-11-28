Путин не полетит на похороны Кастро

Российскую делегацию возглавит спикер Госдумы Вячеслав Володин, вместе с ним на траурные мероприятия отправится вице-премьер Дмитрий Рогозин, сообщает Русская служба Би-би-си.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что у "Владимира Путина достаточно напряженная повестка дня", поэтому на похороны Кастро он не полетит.

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"Идет подготовка к посланию Федеральному собранию. Это одно из главных мероприятий в президентском рабочем графике в течение года. Поэтому в этой связи Россия будет представлена не на высшем, но на высоком уровне", - сообщил Песков журналистам.

Путин обратится с посланием к парламенту 1 декабря, а 22 декабря состоится его традиционная ежегодная пресс-конференция.

Как сообщал УНИАН, Фидель Кастро скончался в возрасте 90 лет 25 ноября в 22:29 по местному времени.

С 30 ноября по 3 декабря урну с прахом Кастро провезут через всю страну, а похороны лидера кубинской революции состоятся в городе Сантьяго-де-Куба 4 декабря.