У Трампа допускают отказ от нормализации отношений с Кубой

Об этом заявил глава национального комитета Республиканской партии, будущий руководитель аппарата сотрудников Белого дома Ринс Прайбас, - сообщает ТСН со ссылкой на Fox News.

По его словам, главе Кубы Раулю Кастро предстоит удовлетворить ряд условий для нормализации отношений между странами.

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Гавана должна будет открыть рынки, обеспечить свободу вероисповедания и положить конец другим нарушениям прав человека.

"Позиция Трампа по данному вопросу предельно ясна... Нам нужна более выгодная сделка", — подчеркнул Прайбас.

При этом он воздержался от комментариев относительно того, что Трамп аннулирует решения Обамы, касавшиеся Кубы.

Как сообщал УНИАН, ранее Трамп назвал Фиделя Кастро "жестоким диктатором, который подвергал репрессиям собственный народ в течение почти шести десятков лет".