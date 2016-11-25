Один из разработчиков истребителя МиГ-29 Иван Микоян скончался на 90-м году жизни

Микоян был сыном известного советского государственного деятеля Анастаса Микояна и работал в конструкторском бюро, основанном в 1939 году его дядей Артемом Микояном, пишет Русская служба Би-би-си.

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За разработку МиГ-29 Иван Микоян дважды становился лауреатом Госпремии СССР.

Многоцелевой истребитель четвертого поколения МиГ-29 был сконструирован в 1970-е годы в ОКБ МиГ. Сегодня самолет стоит на вооружении многих стран, в том числе России, Индии, Перу и Украины.

Самолеты МиГ-29 использовались в том числе в ходе войны в Афганистане, конфликта в Приднестровье и операции НАТО в Югославии.

ВВС Сирии используют самолеты МиГ-29 в качестве истребителей-бомбардировщиков для ударов по наземным целям.