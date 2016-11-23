Причиной крушения МиГ-29 стало нежелание командования сообщать о неполадках на палубе "Адмирала Кузнецова" - СМИ

По имеющейся информации, самолет выработал запас топлива, пишет Лента.ру со ссылкой на источник в силовых структурах РФ.

Читайте такжеОпубликовано видео полетов истребителей вертикального взлета и посадки F-35B с боевого корабля "Америка"

«Обрыв троса финишера и задержка с устранением неисправности стала отправной точкой событий. Летчик был вынужден катапультироваться после выработки топлива, так как командование не хотело отправлять самолет на запасной аэродром, надеясь на быстрое устранение поломки на палубе корабля. Если бы он сел на Хмеймим, а тем более на Кипре, то о происшествии пришлось бы докладывать и получать взыскания», — сообщил собеседник.

По словам специалиста, такое развитие ситуации привело к тому, что в итоге самолет выработал неснижаемый запас топлива и летчику пришлось катапультироваться. «В итоге придется отчитываться за потерю истребителя ценой около двух миллиардов рублей», — добавил источник.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что у упавшего в Средиземное море МиГ-29КР с российского тяжелого авианесущего ракетного крейсера "Адмирал Кузнецов" во время полета отказали оба двигателя, когда он не смог сесть и "зашел" на второй круг из-за порванных аэрофинишеров на борту авианосца.

Как сообщал УНИАН, 14 ноября стало известно о крушении в Средиземном море МиГ-29К ВМФ России, входящего в состав авианосной группы "Адмирала Кузнецова".