Ракетный крейсер США прибывает в Грузию

Ракетный крейсер Военно-морских сил США "Barry" прибывает с дружественным визитом в Грузию 22 ноября, сообщает агентство "Новости-Грузия" со ссылкой на пресс-службу посольства США в Грузии.

Корабль сначала зайдет в порт Батуми, а 25 ноября - в Поти.

В Батуми состоится церемония встречи корабля, в которой примут участие представители местной власти и общественности. В воскресенье пройдут общественные мероприятия с участием экипажа крейсера, а в понедельник, 24 ноября, - в День Благодарения на корабле состоится торжественный обед.

"Barry" уже пятый корабль ВМС США, который посещает грузинские порты после августовских событий. Агентство сообщает, что "в отличие от предыдущих визитов, корабль не будет доставлять гуманитарных грузов", однако во время прошлого визита "Barry" в Грузию месяц назадтакже сообщалось, что на корабле нет ни гуманитарной, ни военной помощи.