Военный корабль США прибыл в грузинский порт Поти (фото)

18:31, 18 октября 2008
Мир
3792 0

Визит не связан с войной

Американский военный корабль Barry (USS Barry, DDG-52) прибыл с плановым визитом в грузинский порт Поти. Как сообщил источник, близкий к посольству Соединенных Штатов в Тбилиси, визит американского судна никак не связан с войной в августе 2008 г.

Источник уточнил, что на военном корабле США отсутствует гуманитарная или военная помощь Грузии, передает Associated Press.

USS Barry (DDG-52)

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter