Военный корабль США прибыл в грузинский порт Поти (фото)
18:31, 18 октября 2008Мир
3792 0
Визит не связан с войной
Американский военный корабль Barry (USS Barry, DDG-52) прибыл с плановым визитом в грузинский порт Поти. Как сообщил источник, близкий к посольству Соединенных Штатов в Тбилиси, визит американского судна никак не связан с войной в августе 2008 г.
Источник уточнил, что на военном корабле США отсутствует гуманитарная или военная помощь Грузии, передает Associated Press.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter