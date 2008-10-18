Военный корабль США прибыл в грузинский порт Поти (фото)

Американский военный корабль Barry (USS Barry, DDG-52) прибыл с плановым визитом в грузинский порт Поти. Как сообщил источник, близкий к посольству Соединенных Штатов в Тбилиси, визит американского судна никак не связан с войной в августе 2008 г.

Источник уточнил, что на военном корабле США отсутствует гуманитарная или военная помощь Грузии, передает Associated Press.