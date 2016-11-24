Журналист о попытке переворота в Черногории: ситуация может привести к мировой войне

Об этом в интервью "Новому времени" рассказал Аркадий Бабченко, опальный российский военный журналист, писатель и ветеран двух чеченских военных кампаний.

"Все думали, что следующим (после Украины - Ред.) будет Казахстан, Молдова либо страны Балтии. Оказалось, они готовили что-то в Черногории. Всех огорошила последняя новость о высылке россиян из Сербии, которые в Черногории готовили теракты и, видимо, захват государственных учреждений после выборов", - рассуждает журналист.

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"Если случившееся в Черногории — правда, то с сегодняшнего дня вариант начала третьей мировой войны из разряда полностью невероятного я перевожу в область допустимого и вероятного", - добавил он.

Также писатель заявил, что никто не знает, в каком мире живет Путин, какая новая сверхидея придет ему в голову.

"Кто три года назад мог представить, что российские танки будут утюжить украинские города? Да никто", - подытожил Бабченко.

Полный текст интервью с Аркадием Бабченко читайте в свежем выпуске журнала "Новое время".