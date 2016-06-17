Волонтеры опубликовали новые доказательства вторжения российских войск на Донбасс (фото, видео)

Соответствующие видеозаписи опубликованы группой волонтеров InformNapalm на их сайте.

Отмечается, что в распоряжение международного волонтерского сообщества InformNapalm попали уникальные видеоролики.

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В результате их изучения и анализа удалось установить, что БТР-80 с красными тактическими знаками, замеченные в Снежном летом 2014 года, к концу 2013-началу 2014 года являлись штатными бронетранспортерами 11-й отдельной инженерной бригады (в/ч 45767, Каменск-Шахтинский, Ростовская область, Южный военный округ).

Следующее видео волонтеров сделано в этот же день.

"Чтобы подтвердить это предположение, мы сравнили некоторые кадры из обоих видео, на которых на одной и той же технике находятся одни и те же люди. Также следует обратить внимание на форму одежды, экипировку и выправку людей на БТР — это явно не местные шахтеры в резиновых сапогах и пластиковых защитных касках", - говорится в сообщении.

Ранее группа расследователей Bellingcat опубликовала новые спутниковые снимки, которые свидетельствуют о российском вторжении в Украину.