Волонтеры опубликовали новые доказательства вторжения российских войск на Донбасс (фото, видео)
Волонтеры показали новые неопровержимые свидетельства вторжения российских войск на территорию Украины летом 2014 года.
Соответствующие видеозаписи опубликованы группой волонтеров InformNapalm на их сайте.
Отмечается, что в распоряжение международного волонтерского сообщества InformNapalm попали уникальные видеоролики.
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В результате их изучения и анализа удалось установить, что БТР-80 с красными тактическими знаками, замеченные в Снежном летом 2014 года, к концу 2013-началу 2014 года являлись штатными бронетранспортерами 11-й отдельной инженерной бригады (в/ч 45767, Каменск-Шахтинский, Ростовская область, Южный военный округ).
Следующее видео волонтеров сделано в этот же день.
"Чтобы подтвердить это предположение, мы сравнили некоторые кадры из обоих видео, на которых на одной и той же технике находятся одни и те же люди. Также следует обратить внимание на форму одежды, экипировку и выправку людей на БТР — это явно не местные шахтеры в резиновых сапогах и пластиковых защитных касках", - говорится в сообщении.
Ранее группа расследователей Bellingcat опубликовала новые спутниковые снимки, которые свидетельствуют о российском вторжении в Украину.