У Трампа может случиться сердечный приступ прямо в Белом доме - врач

Об этом заявил кардиолог Патрик Хек, передает Express.

Он рассказал, что во время предвыборной кампании врач Трампа заявил, что у политика "отличное здоровье". Однако Хек с ним не согласен. Более того, он утверждает, что существует большой риск того, что у Трампа случится сердечный приступ прямо в Белом доме.

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"Для человека в 70 лет напряженная кампания (предвыборная - Ред.), бессонные ночи и изнурительный график, особенно в последние несколько недель, должны были сильно повлиять на его сердце", - рассказал Хек, добавив, что человек возраста Трампа обычно еще может в среднем прожить 14 лет.

В США 8 ноября прошли 45-е президентские выборы, победу на них одержал кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп.