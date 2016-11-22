The Washington Post: Допустит ли Трамп инакомыслие?

Об этом говорится в редакционной статье "Допустит ли Трамп инакомыслие?", опубликованной на сайте газеты The Washington Post.

В выходные Трамп пришел в бешенство, когда актеры популярной бродвейской постановки "Гамильтон" передали послание избранному вице-президенту Майку Пенсу, после того, как был опущен занавес. Обращение было адресовано всей новой администрации. Актер Брэндон Виктор Диксон умолял Пенса "поддерживать наши американские ценности и работать от имени всех нас". Это было похоже на послание в речи после победы Трампа, но избранный президент обиделся.

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В Twitter, он буквально взорвался, заявив, что избранный вице-президент подвергся "преследованиям", актеры были "очень грубы", что они должны "немедленно извиниться" за "их ужасное поведение". Затем, в воскресенье утром, в Twitter Трамп сердито отзывался о сатире на него на канале NBC в программе "Saturday Night Live". "Это было абсолютно однобокое, предвзятое шоу – нисколько не смешное. Равные возможности для нас?" Он также использовал Twitter для нападок на Нью-Йорк Таймс.

Такого рода вспышки способствовали политическому росту Трампа; он всегда был обидчивым и склонным к скоропалительным оскорблениям. Но в этой волне твитов в выходные есть что-то новое, вызывающее тревогу: Трамп скоро будет президентом Соединенных Штатов. Его слова имеют значение.

Беспокойство вызывает не столько вспыльчивость Трампа в Twitter, как его привычное пренебрежение к свободе выражения мнений и примитивная нетерпимость к критике. В своей кампании он регулярно оскорблял журналистов, а иногда угрожал им возмездием. Теперь, когда он избранный президент, от его жалоб больше нельзя отмахиваться, как от беспочвенных капризов. И еще большее беспокойство вызывает возможность того, что Трамп найдет время, чтобы упрекнуть законную сатиру - но не в речах, полных ненависти, которые часто произносят от его имени на форумах белых националистов и на других мероприятиях по всей стране.

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Целью сообщений Трампа в Twitter в выходные было запугивание, что совершено неприемлемо для президента. Обращение актера и сатира на телевидении были примерами свободного выражения мыслей. Трамп может считать их грубыми или не смешными, это не имеет значения. Он должен понимать, что значит быть президентом всех американцев: проявлять терпимость по отношению к тем, кто критикует его, сейчас и на долгие годы.

Пенс, которого при входе в театр встретили недовольными возгласами, понял все правильно, когда позже сказал: "Я подтолкнул своих детей и напомнил им, что так звучит свобода".