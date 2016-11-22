В Сирии почти миллион людей живут в осаде – ООН

В Сирии 974 тысячи жителей страны находятся в осаде. Об этом сообщил заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайен, передает dpa.

Он сообщил, что только шесть месяцев назад это число составляло 487 тысяч. Только в Алеппо, начиная с июля 2016 года в такое положение попали более 275 тысяч человек.

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"Гражданское население изолируют и бомбардуть, его заставляют голодать и отказывают в медицинской и гуманитарной помощи для того, чтобы заставить людей подчиниться или стать беженцами. Это преднамеренная тактика жестокости для получения от страдания народа политической, военной, а в некоторых случаях и экономической выгоды", - цитирует о'брайена издание.

Напомним, в восточной части сирийского города Алеппо после нескольких дней авиаударов разрушены все больницы.

В то же время правозащитная организация «Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека отметила, что в неоккупированной части города есть несколько работающих медучреждений, однако добраться до них невозможно через постоянные обстрелы.

Больницы были разрушены, в частности, через прямое попадание бомб и снарядов в результате авиаударов. Но если раньше медики могли восстанавливать работу больниц после бомбардировок, то теперь это все труднее сделать - интенсивность обстрелов за последние дни усилилась из-за попытки власти «раскрыть места скопления террористов».