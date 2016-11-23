Трамп заверил, что избежит конфликта интересов между бизнесом и управлением государством

Новоизбранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в разговоре с изданием The New York Times рассказал, что его бизнес-империю будет сложно продать для избежания конфликта интересов, передает Deutsche Welle.

В опубликованном во вторник, 22 ноября, интервью, политик также отметил, что на фоне победы стоимость его нового отеля в Вашингтоне стремительно возросла.

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По словам Трампа, ему сложно найти покупателя для своего холдинга недвижимости. При этом политик подчеркнул, что не допустит конфликта государственных и бизнес-интересов.

Управления своими предприятиями он передал детям, в частности дочери Иванке. Трамп добавил, что компания ему "настолько неважна по сравнению с тем", что он делает.

Кроме того, новоизбранный президент США ожидает, что муж Иванки, его зять Джаред Кушнер поможет ему наладить мир между Израилем и палестинцами.

Ранее УНИАН сообщал, что избранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не будет добиваться уголовного преследования своего оппонента на выборах президента Хиллари Клинтон по обвинениям относительно деятельности фонда Клинтон и в деле об использовании частного почтового сервера, когда она занимала должность секретаря Государственного департамента.