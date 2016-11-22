Новым президентом ПА НАТО стал симпатик Украины

На сессии в Стамбуле избрали нового президента ПА НАТО. Им стал координатор межпарламентским связям Италии и Украины Паоло Алли, пишет Ansa.

Голосование прошло под конец ежегодной сессии в турецкой столице.

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Ряд СМИ уже назвал Алли симпатиком Украины.

Алле заменил на посту президента ПА НАТО американского конгрессмена Майкла Тернера.

Как известно, ассамблея была создана в 1955 году, в нее входят 257 делегатов - членов парламентов 28 стран-союзников. Италия не занимала этой престижной должности с 1961 года.

Напомним, комитет Парламентской ассамблеи НАТО признал агрессию России против Украины главным фактором дестабилизации ситуации в мире.

«Сегодня во время рассмотрения на Комитете ПА НАТО резолюции "Поддержка пост-Варшавской стратегии обороны и сдерживания" безоговорочно было признано агрессию России против Украины главным фактором дестабилизации ситуации в мире», - сообщила председатель Постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО Ирина Фриз, которая в составе украинской делегации в Стамбуле находится на 62-й сессии ассамблеи. По ее словам, в рамках обсуждения резолюции достигнуто решение о том, что одной из форм реагирования на действия агрессора будет решительная поддержка Украины.