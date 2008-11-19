Эстония введет визовый режим в приграничных с Россией районах
Об этом заявил министр внутренних дел
Эстония введет с 19 января 2009 года визовый режим для жителей районов России, прилегающих к границе с прибалтийской республикой.
Сейчас для этих жителей действует упрощенный режим перехода границы. Им могут воспользоваться те, у кого на сопредельной стороне есть недвижимость, проживают или похоронены родственники.
Министр внутренних дел Эстонии Юри Пихл заявил на правительственном часе в парламенте, что Таллин не поддерживает идею некоторых стран Евросоюза упростить визовый режим с Россией. По его словам, Эстония в этом отношении "всегда была на очень консервативных позициях".
Пихл считает, что принятие европейской директивы о 50-километровой приграничной зоне резко увеличило бы количество людей, пересекающих границу с обеих сторон. По его словам, в таких условиях Эстония не может осуществлять надлежащий пограничный режим.