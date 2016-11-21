The Washington Post: Конгресс начал борьбу против "русской весны" Трампа

21:58, 21 ноября 2016
Мир
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Конгресс может подпортить Трампу "перезагрузку" отношений с Россией.

Дональд Трамп / REUTERS

"На всем протяжении предвыборной президентской кампании Трамп обещал снискать примирение с правительством Владимира Путина [...] Теперь, когда Трампа избрали, парламентарии и эксперты по России из обеих партий опасаются, что его команда изменит российско-американские отношения так, что не только избавит Москву от ответственности за плохое поведение, но и пожертвует интересами Соединенных Штатов и их европейских союзников", - пишет Джош Рогин в The Washington Post, передает InoPressa.

"На прошлой неделе Вашингтон начал борьбу за предотвращение "русской весны" Трампа: председатель сенатской комиссии по делам вооруженных сил Джон Маккейн (республиканец, Аризона) назвал план Трампа сотрудничать в Сирии с Путиным "неприемлемым" и публично потребовал, чтобы грядущая администрация оказала сопротивление России в связи с ее бесконечными сирийскими зверствами. У Маккейна и сенатора Линдси Грэма (республиканец, Южная Каролина) есть подробный план сопротивления российской политике Трампа", - говорится в статье.

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"Моя точка зрения не изменилась, несмотря на победу Трампа. Действия [русских] опасны для мира, их надо приструнить, - сказал Грэм. - Он главнокомандующий, но и Конгресс может принимать решения и играть роль в этой сфере".

Маккейн и Грэм планируют возглавить делегацию конгрессменов, которая до вступления Трампа в должность посетит Украину, Грузию и Эстонию, чтобы убедить этих европейских партнеров Вашингтона в его готовности сопротивляться российской агрессии. В январе двое политиков планируют провести ряд слушаний о правонарушениях, совершенных Россией в мире. Кроме того, Грэм, возглавляющий подкомитет по зарубежным операциям в сенатском комитете по ассигнованиям, заявил, что хочет направить европейским союзникам финансовую помощь для борьбы с Москвой.

Большинство членов Конгресса полны решимости наказать Россию за взломы компьютеров и сливы информации, осуществленные с целью повлиять на американскую политику в этом году. Сенатор Бенджамин Л. Кардин (демократ, Мэриленд) пообещал представить законодательство, которое позволит воспротивиться действиям России в Сирии и в Украине.

"Конгресс пытается поставить вокруг этой политики как можно больше рамок, прежде чем она сформируется", - сказала Хизер Конли, директор европейской программы Центра стратегических и международных исследований. По словам Конли, пока неясно, какую именно форму примет политика Трампа в отношении России, потому что ключевые фигуры в сфере национальной безопасности еще не назначены. Но процесс утверждения Сенатом решений администрации станет для парламентариев нового Конгресса еще одним способом контролировать действия чиновников грядущей администрации после инаугурации.

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