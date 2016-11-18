Трамп готов заплатить $25 миллионов за урегулирование дела о мошенничестве

Об этом заявил генеральный прокурор Нью-Йорка, передает republic.ru со ссылкой на The Washington Post.

Иск против учебного заведения, принадлежащего Трампу, был подан в августе 2016 года. Прокуратура обвинила организацию в мошенничестве и нарушении закона о защите прав потребителей.

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Студенты платили по $35 тысяч за посещение семинаров о бизнесе в сфере недвижимости, однако те не принесли им обещанных результатов. В общей сложности, прокуратора потребовала от университета выплатить ученикам около $40 млн.

Дональд Трамп отвергал обвинения в мошенничестве. Он заявлял, что готов прийти в суд, потому что был уверен в успехе дела.

Суд назначен на 28 ноября. Адвокат просил судью отложить заседание до 2017 года, после инаугурации, однако в этой просьбе было отказано.