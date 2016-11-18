Bloomberg: Путин выходит за рамки выборов в попытке расширить власть

Об этом пишут Степан Кравченко и Евгения Письменная в статье "Путин выходит за рамки выборов в попытке расширить власть", опубликованной на сайте Bloomberg.com.

Путин собирает команду, чтобы гарантировать себе победу на выборах на четвертый срок с большим отрывом в 2018 году, сообщают пятеро людей, приближенные к процессу. Эти усилия возглавляет бывший глава "Росатома" Сергей Кириенко, который в прошлом месяце был назначен Кремлем главой внутренней политики. Ожидается, что он станет главой кампании, когда о ней объявят публично, вероятно, в конце следующего года, сказал один из источников, все они просили не называть их имен, чтобы обсудить конфиденциальные вопросы.

Путин закладывает основу для своего третьего десятилетия у власти. Полномочия Кириенко выходят за рамки выборов, считают люди, уже обсуждавшие с ним этот вопрос. Среди прочего, он также должен избавиться от некоторого консерватизма, который распространился в политической системе в последние годы, и сделать это без угрозы для стабильности. Вероятно, его назначение – это часть плана Путина по введению нового поколения высших должностных лиц.

"Консервативная повестка дня исчерпала себя", - сказал Андрей Ашкеров, политолог в МГУ. "Путин призывает молодых бюрократов присоединиться к нему в попытке освежить систему".

Дефолт, реакторы

Кириенко известен, в основном, пребыванием на посту премьер-министра в 1998 году, когда Россия объявила дефолт по внутреннему долгу, и валюта рухнула. 54-летний чиновник работал под руководством Путина с 2000 года. Большую часть этого периода, на посту главы государственной корпорации "Росатом" он был сосредоточен на восстановлении атомной промышленности до ее советской славы. Под его руководством компания стала инструментом внешней политики, поскольку она увеличила глобальный охват, заключив сделки на строительство электростанций во многих странах – от Финляндии и Венгрии до Китая и Индии.

До выборов остается полтора года, и Кириенко уже начал свою работу, правда, только с одним коллегой, бывшим пресс-секретарем "Росатома" Сергеем Новиковым. Пока неясно, насколько большим будет его штат, хотя Кириенко отметил, что он хотел бы объединить усилия с бывшим министром финансов Алексеем Кудриным, который разрабатывает план по укреплению судебной системы, сообщают источники.

Новиков отказался от комментариев и сказал, что Кириенко недоступен. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что роль Кириенко более "многогранна", чем просто организация выборов и внесение изменений во внутреннюю политику.

"Выборы Путина"

Кириенко "должен провести не обычные выборы, а выборы Путина, которые больше похожи на референдум о доверии Путину", - сказал Андрей Колесников, руководитель программы отечественный политики в Московском Центре Карнеги.

Рейтинг Путина составляет более 80 процентов, в оппозиции царит хаос. Согласно результатам опроса, проведенного независимой компанией Левада, почти две трети россиян хотят, чтобы он продолжал [управлять страной] после 2018 года.

Российский лидер укрепил свою поддержку, вернувшись на пост президента после четырехлетнего пребывания в должности премьер-министра из-за массовых протестов. Популярность Путина взлетела вверх после аннексии Крыма, поддержки сепаратистов в Украине, и повторного утверждения роли России в системе глобальной безопасности после вторжения в Сирии.

Предшественник Кириенко, Вячеслав Володин, обеспечил Путину большинство (64 процента), представляя его оппонентов непатриотичными и оторванными от реальности. Критиков Кремля назвали "иностранными агентами", стремящимися свергнуть правительство.

Кириенко дал понять, что выбирает другой подход. Говорят, в ходе встреч с момента вступления в должность, он выразил желание расширить целевую аудиторию Кремля, обратившись к группам за пределами консервативного ядра Путина, без радикальных изменений. Он также поможет российскому лидеру восстановить контроль над враждующими фракциями в его ближайшем окружении, говорит Глеб Павловский, советник Путина во время его первого десятилетия у власти.

Цель Кириенко "заключается в том, чтобы модернизировать систему, используя трудности в стране в качестве оправдания", - сказал Павловский по телефону. Он будет управлять "технократической модернизацией, в которой пропагандистская истерия окажется в стороне".

Возможно, смена динамики во власти предоставит Кириенко больше пространства для работы. Недавно свои посты оставили несколько высокопоставленных чиновников, в том числе бывший руководитель администрации Путина Сергей Иванов. Министр экономики Алексей Улюкаев был задержан и уволен во вторник из-за обвинений во взяточничестве. Их место заняли более молодые политики, многие из которых начинали свою карьеру во время правления Путина.

Отношения Кириенко с Путиным восходят к концу 1990-х, когда в качестве премьер-министра он сообщил новость о неожиданном назначении будущего президента на пост главы Федеральной службы безопасности, главного преемника советского КГБ.

Кириенко играл важную роль в ограничении действий влиятельных региональных боссов в первые годы президентства Путина, а в 2005 году он был назначен главой "Росатома". Вскоре он стал регулярно сопровождать Путина в международных поездках, заключая миллиардные сделки. Успешный результат в 2018 году может обещать ему продвижение по службе, говорят некоторые старшие должностные лица.

"От Кириенко зависят не только президентские выборы 2018 года", - сказал Борис Макаренко, президент Центра политических технологий в Москве. Кириенко должен "предложить новый план действий в этих сложных экономических условиях", который установит приоритеты для следующего - и конституционно последнего – срока Путина, сказал политический консультант.