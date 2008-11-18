Sirius Star стал самой крупной добычей за всю историю пиратства в Сомали

Сомалийские пираты привели захваченный ими саудовский супертанкер "Сириус стар" на свою основную базу на побережье Сомали - порт Эйль, сообщило во вторник агентство Рейтер со ссылкой на заявление директора Программы помощи восточно-африканским мореплавателям Эндрю Мвангуры, пишет РИА новости.

"Несколько людей говорят, что видели огромное судно рядом с Эйлем. Должно быть, это - супертанкер", - цитирует слова Мвангуры агентство.

По информации, распространенной ранее во вторник арабским телеканалом "Аль-Арабия", саудовский супертанкер "Сириус стар" стал самой крупной добычей сомалийских пиратов за всю историю их нападений на иностранные торговые суда. Оценочная стоимость груза нефти составляет 100 миллионов долларов. Нападения сомалийских пиратов создают постоянно растущую угрозу судоходству. Только с начала этого года нападению с их стороны подверглись 83 судна, захвачено 33 судна, 200 членов экипажей до сих пор удерживаются у пиратов. Подобное положение вызывает рост страховых ставок на морские перевозки, и подталкивает многих судовладельцев отказаться от пути через Красное море и Суэцкий канал. Власти Сомали не могут справиться с проблемами пиратства из-за продолжающейся уже более 15 лет гражданской войны в стране.

В понедельник, 17 ноября, представители командования 5-го флота ВМС США, дислоцированного в районе Персидского залива, заявили о захвате сомалийскими пиратами саудовского корабля в 450 морских милях (830 километров) к юго-востоку от кенийского города Момбаса. Танкер перевозил 2 миллиона баррелей нефти, что составляет четверть дневного производства в Саудовской Аравии, и направлялся в США, огибая африканский континент, а не по Суэцкому каналу. Однако это не помогло ему уберечься от нападения сомалийских пиратов.