Оппозиционер Навальный сможет баллотироваться в президенты РФ: приговор по делу "Кировлеса" отклонен

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом говорится в постановлении президиума суда.

"Приговор Ленинского районного суда города Кирова в отношении Навального Алексея Анатольевича и Офицерова Петра Юрьевича отменить, дело направить на новое рассмотрение в тот же суд для рассмотрения в новом составе суда", - говорится в решении.

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В деле "Кировлеса" речь идет о событиях 2009 года. В то время Алексей Навальный работал советником действующего тогда губернатора Кировской области Никиты Белых. Навального и Офицерова признали виновными в хищении имущества кировского государственного предприятия "Кировлес". Суд приговорил их к 5 и 4 годам лишения свободы соответственно, а также назначил штраф. Позднее лишение свободы заменили на условный срок.

В октябре 2015 года в пользу "Кировлеса" с Навального, Офицерова и еще одного фигуранта дела взыскали более 16 млн рублей.

В феврале Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал, что при рассмотрении дела «Кировлеса» было возбуждено шестую статью Европейской конвенции по правам человека о праве на справедливое разбирательство. ЕСПЧ присудил Навальному и Офицерову в качестве возмещения морального вреда по 8 тыс. евро, а также свыше 48 тыс. евро Навальному и более 23 тыс. евро Офицерову как компенсацию судебных расходов.

Россия пыталась обжаловать это решение, однако ЕСПЧ отказался рассматривать апелляцию. После этого в Минюсте РФ сообщили, что решение ЕСПЧ не означает обязательного пересмотра дела.

Как пишет "РБК", по российскому законодательству ограничения на участие в выборах распространяются только на осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления. "Сейчас никаких препятствий для его участия в выборах нет", — подтвердил изданию адвокат Навального Вадим Кобзев.

Эту информацию также подтвердила другой защитник политика Ольга Михайлова.

В отношении Навального есть еще два приговора: приговор Замоскворецкого суда столицы по делу о хищении средств компании "Ив Роше", и приговор по клевете на московского депутата Алексея Лисовенко.