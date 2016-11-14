В Кремле рассказали, о чем говорили по телефону Путин и Трамп

Будущий президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин впервые поговорили по телефону. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

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Во время разговора Владимир Путин заявил о готовности "выстраивать партнерский диалог с новой администрацией (США - ред.) на принципах равноправия, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга".

В ходе разговора Путин и Трамп сошлись в оценке нынешнего крайне неудовлетворительного состояния российско-американских отношений, и высказались в пользу "активной совместной работы по их нормализации и выведению в русло конструктивного взаимодействия по самому широкому кругу вопросов".

"Подчеркнута, в частности, важность создания надежной основы двусторонних связей путем развития их торгово-экономического компонента", - говорится в сообщении.

Также в Кремле заявили, что Путин и Трамп "разделили мнение" о необходимости объединения усилий в борьбе с общим врагом "номер один" – международным терроризмом и экстремизмом. В данном ключе обсуждались и вопросы урегулирования кризиса в Сирии.

Трамп и Путин договорись продолжить контакты по телефону и в перспективе предусмотреть личную встречу.