Обама потребует от Греции закрыть порты для российских кораблей - СМИ
13:01, 13 ноября 2016Мир
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В ходе предстоящего визита в Афины президент США Барак Обама потребует от премьер-министра Греции Алексиса Ципраса закрыть порты для кораблей российского Военно-морского флота.
Барак Обама / REUTERS
Об этом передает РБК со ссылкой на греческий интернет-портал Militaire.gr, специализирующийся на военной тематике и политике.
По данным издания, встреча состоится 15 и 16 ноября.
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Кроме того, как пишет Militaire.gr, в Афинах Обама предложит Греции проголосовать в ходе заседания Евросоюза в декабре за введение новых антироссийских санкций, а также попросит поддержать отмену незаконного вето на вступление бывшей югославской республики Македония в НАТО.
Как отмечает греческий портал, все эти требования определили сотрудники фонда Heritage Foundation.
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