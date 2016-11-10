ЕС продлит санкции против России до инаугурации Трампа - Reuters

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на несколько дипломатов.

Согласно сообщению, в ЕС не исключают, что после того, как Трамп вступит в должность президента США, продление санкций может усложниться. Поэтому продлить действие ограничительных мер планируется до инаугурации американского президента.

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«После инаугурации Трампа в январе, если он действительно наладит отношения с Путиным, разногласия внутри ЕС станут сильнее и продлить санкции в отношении России будет сложнее», — рассказал дипломат в Брюсселе.

Так, на данный момент действие санкций распространяется до 15 марта 2017 года, решение о продлении которых должны поддержать все 28 государств ЕС.

«Расширение должно произойти в декабре. В Украине ничего не изменилось, так что нет причин для того, чтобы их не продлевать», — сказал один из собеседников агентства.

Как сообщал УНИАН, в Официальном журнале ЕС 9 ноября опубликовали решение ЕС о включении шести так называемых «депутатов Госдумы РФ, избранных в оккупированных Крыму и Севастополе, в список лиц, на которых распространяются санкции в связи с действиями, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.