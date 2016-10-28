Флотилия российских кораблей провела дозаправку в Средиземном море

По сообщению BBC, два танкера присоединились к российскому соединению кораблей, пишет Радио Свобода.

Как отмечается, флотилия из восьми кораблей во главе с авианосцем «Адмирал Кузнецов» получила топливо в море 28 октября после отмены запроса на осуществление дозаправки в контролируемом Испанией порту Сеута на побережье Северной Африки.

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Испания оказалась под сильной международной критикой из-за опасения, что после прибытия флотилии до пункта назначения Россия увеличит свой военный потенциал для поддержки правительства президента Сирии Башара Асада.

На Западе обвиняют российские и сирийские силы в причастности к потерям среди гражданского населения в городе Алеппо и его окрестностях.

Напомним, Мальта также отказалась заправлять российский "флот смерти" на пути к Сирии.

Как сообщал УНИАН, Россия отозвала запрос на дозаправку авианосной ударной группы в испанском порту Сеута.

21 октября в Ла-Манш вошла группировка военных кораблей РФ во главе с проблемным авианесущим крейсером "Адмирал Кузнецов", они направляются в Средиземное море.