Мальта не будет заправлять российский "флот смерти" на пути в Сирию

13:51, 27 октября 2016
Мир
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Ни один военный корабль флота РФ не будет заправляться на Мальте на пути в Сирию.

Российский авианосец

Об этом заявил министр иностранных дел страны Джордж Велла, сообщает Times of Malta.

Так, министр опроверг информацию, согласно которой флотилия РФ планировала остановку на острове.

При этом Велла не подтвердил и не опровергнул информацию о том, делала ли российская сторона запрос об остановке флота.

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Согласно сообщению, информация о том, что военные корабли РФ остановятся на Мальте, появилась на сайте организации Avaaz.

"Члены Avaaz предотвратили дозаправку этого смертельного флота в Испании. Давайте срочно сообщим мальтийскому правительству, что мы не хотим быть замешаны в военных преступлениях и требуем запретить их остановку (на Мальте - УНИАН)", - говорилось в петиции на сайте.

В частности в петиции призывают проинформировать премьера страны Джозефа Муската и главу МИД Велле о том, что жители Мальты не хотят быть замешаны в военных преступлениях и требуют запретить заход и обслуживание российских кораблей.

В петиции также отмечается то, что российские линкоры доставят в Сирию самолеты и оружие, которые могут быть использованы для уничтожения больниц и школ в Сирии.

Вместе с тем в документе также указали властям Мальты на то, что они разрешили заходы российских кораблей на территорию страны в 2014 и 2015 годах после аннексии РФ украинского Крыма.

Как сообщал УНИАН, Россия отозвала запрос дозаправку на ударной авианосной группы в испанском порту Сеута.

Напомним, 21 октября в Ла-Манш вошла группировка военных кораблей РФ во главе с проблемным авианесущим крейсером "Адмирал Кузнецов", они направляются в Средиземное море.

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