Медведев уже торгуется с Обамой

Россия не будет размещать ракетные комплексы «Искандер» в Калининградской области, если США откажется от развертывания ПРО в Европе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом сказал Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ в интервью французской газете «Фигаро» от 13 ноября.

«Мы вообще можем отказаться от этого решения, если новая администрация Соединённых Штатов Америки возьмёт и ещё раз проанализирует все последствия соответствующих решений о размещении ракет и радара, проанализирует их эффективность, проанализирует массу других факторов, в том числе и то, насколько эти средства адекватны, чтобы реагировать на угрозы со стороны так называемых стран-изгоев»,- сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

«Первая реакция, которая поступила из Соединённых Штатов Америки со стороны новой администрации, обнадёживает. Во всяком случае, наши будущие партнёры думают над тем, полезно это или нет, эффективно или не эффективно. Стало быть, есть о чём говорить. Мы к таким переговорам готовы, но, в то же время, готовы и к «нулевому варианту». Это будет абсолютно нормальным выходом из этой ситуации», - подчеркнул Президент РФ.

Он добавил, что Россия готова к продолжению работы над идеей глобальной защиты, в которой бы принимали участие и Соединённые Штаты Америки, и страны Евросоюза, и Российская Федерация.

Д.МЕДВЕДЕВ пояснил, что РФ неоднократно предупреждала действующую администрацию США об адекватном ответе в случае размещения ПРО, но ее игнорировали.

«Мы не можем не реагировать уже на соответствующие решения о противоракетах, которые приняли, по сути, в одностороннем порядке наши американские коллеги. И такое решение мною было озвучено в ходе произнесения соответствующего Послания. Я считаю, что это абсолютно адекватный ответ: не мы начали эту тему – это лишь ответные действия на, по сути, односторонние решения, которые были приняты для размещения соответствующих ракет и радара», - сказал он.

Более того, сказал Д.МЕДВЕДЕВ, «мы предлагали сделать другой шаг – создать глобальную систему защиты с использованием наших радиолокационных средств, а также радиолокационных средств наших ближайших партнёров, таких как Азербайджан. Ни по одному из этих направлений движения вперёд не было».

«Поэтому рано или поздно нам нужно было принимать ответные меры, об этом говорил и мой предшественник, об этом говорил некоторое время назад я», - подчеркнул Д.МЕДВЕДЕВ.