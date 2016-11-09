Кто такой Дональд Трамп: журналисты собрали самые интересные факты из биографии скандального политика (инфографика)

19:23, 09 ноября 2016
Мир
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После победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента в США журналисты собрали в инфографику самые интересные факты из его биографии.

Дональд Трамп / REUTERS

Трамп родился 14 июня 1946 года в Нью-Йорке и успел сыграть три свадьбы и стать отцом пятерых детей, пишет ТСН.

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Он четыре раза менял партию – был членом Партии Реформ, демократом и дважды республиканцем.

Американский политик попробовал себя ведущим реалити-шоу.

В июне 2015 года он официально объявил о намерении стать кандидатом в президенты США от республиканской партии и 8 ноября 2016 года победил на выборах главы США.

ТСН
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