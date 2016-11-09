Туск заявил о неопределенности в отношениях между ЕС и США после победы Трампа на выборах

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Туск заявил сегодня, комментируя результаты президентских выборов в США.

«Этим утром мы приветствовали избранного президентом Дональда Трампа с победой. Уважая демократический выбор американского народа, нам, однако, известно о новые вызовы, которые приносит этот результат. Один из них на этот момент – неопределенность относительно будущего наших трансатлантических отношений», - заявил президент ЕС.

Туск напомнил, что в прошлом именно мигранты из европейских стран развивали США.

«Итальянцы, поляки, немцы, ирландцы, испанцы – каждая страна ЕС помогала становлению Америки», в свою очередь, США «сделали больше, чем кто-либо, чтобы помочь перестроить ЕС».

«Наши связи являются сильными. Никто не может их забрать или сделать так, чтобы мы добровольно отдали наши общие ценности - такие как свобода, солидарность и уважение к личности», - подчеркнул президент Евросовета.

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При этом Туск выразил мнение, что события последних месяцев и дней необходимо рассматривать, «как предупредительный сигнал для всех, кто верит в либеральную демократию».

«Это означает, что мы, наконец, должны действовать вместе и вернуть смысл направлению, вернуть уверенность и содержание порядка, также в глобальном контексте, когда мы говорим о безопасности. ЕС и США не имеют другого выбора, чем сотрудничать теснее. Я внимательно слушал призыв избранного президентом Трампа к американскому единству. Я также хочу призвать к европейскому и трансатлантическому единству», - сказал президент Евросовета.

По его убеждению, любая страна сегодня не может быть большой, если она находится в изоляции.

«Но я верю, что Америка и Европа могут, должны и будут работать вместе. Это в наших общих интересах. Мы должны признать, что это требует больших усилий с обеих сторон. ЕС сильный и надежный партнер, и таким останется. Мы ожидаем того же от Америки и ее нового президента», - подчеркнул Туск.