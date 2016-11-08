Суд Невады отклонил жалобу Трампа о нарушениях в работе избирательного участка

Об этом пишет РБК со ссылкой на Reuters.

Как отмечается в жалобе Трампа, избирательный участок в Неваде оставался открытым до 22:00 по местному времени, когда должен был закрыться в 20:00.

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«Нарушения в работе избирательного участка не были случайными, но, по-видимому, были намеренно согласованы с демократическими активистами для того, чтобы сфальсифицировать результаты голосования в пользу кандидата от Демократической партии», - цитирует агентство текст жалобы Трампа.

Как пишет издание, это уже не первое заявление о фальсификациях на выборах в США. Как рассказала агентству президент американского Комитета юристов по гражданским правам Кристен Кларк, специалисты комитета получили около 2 тыс. звонков по горячей линии с сообщениями о нарушениях. По словам Кларк, около половины этих жалоб была связана с тем, что избирательные участки не были открыты вовремя или с тем, что машины для голосования «не работают должным образом».

Позже стало известно о том, что суд Невады отклонил иск Трампа о нарушениях в работе избирательного участка, об этом сообщило агентство Reuters. Деталей издание не уточнило.