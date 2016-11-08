С участка, где проголосовал Трамп, его проводили разъяренными криками

Как передает ZN.ua, прежде чем пойти голосовать, он дал несколько долларов мальчику за раскладкой с печеньем на участке. На вопрос, как продвигаются его дела в нескольких напряженных штатах, Трамп ответил: "Очень хорошо, все очень хорошо".

Пока он голосовал, на участке были слышны недовольные крики. На вопрос, за кого он проголосовал, Трамп ответил: "Это очень непростой выбор". Проголосовав, он не останавливался пообщаться с прессой. Республиканец уехал с участка под крики: "Уходи!".

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Еще до того, как ехать голосовать, Трамп появился в эфире Fox News и сказал, что собирается голосовать за себя же.

Кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон проголосовала ранее на избирательном участке в округе Уэстчест в Нью-Йорке.

Как сообщал УНИАН, главная борьба за победу на выборах будет происходить в штатах Аризона, Колорадо, Флорида, Джорджия, Айова, Мичиган, Невада, Нью-Гемпшир, Северная Каролина, Огайо, Пенсильвания, Юта, Вирджиния и Висконсин.

По данным Федеральной избирательной комиссии США, Клинтон за 17 месяцев избирательной гонки потратила на компанию $897,7 млн. Между тем Трамп потратил на кампанию вдвое меньше - $429,5 млн.