"Гнев Евфрата": сирийская оппозиция заявила о начале наступления на "столицу" ИГИЛ

Об этом на пресс-конференции заявил командир повстанцев, передает РБК со ссылкой на Reuters.

По словам командира группировки, авиация стран - участниц возглавляемой США коалиции будет поддерживать силы оппозиции при наступлении на самопровозглашенную боевиками столицу ИГ. Сама военная операция получила название «Гнев Евфрата». Оппозиция призвала мирных жителей города покинуть районы, где присутствуют террористы.

Читайте такжеПентагон готовится к наступлению на "столицу" ИГИЛ

В операции будет участвовать около 30 тыс человек, передает французская радиостанция Europe 1 со ссылкой на выпущенное коммюнике «Демократических сил Сирии».

В свою очередь министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что международной коалиции во главе с США необходимо начать атаковать «столицу» террористической группировки «Исламское государство» город Ракку.

По его словам, это необходимо делать уже в то время, пока идет операция иракских военных и курдов совместно с коалицией по освобождению иракского Мосула от боевиков ИГ.

«Борьба с ИГ входит в основную фазу вместе с битвой за Мосул, но еще есть территории, включая Ракку», - сказал он.

Ле Дриан подчеркнул, что в битве за Ракку не будут участвовать наземные силы западных стран. По его словам, местные военные силы смогут вернуть контроль над Раккой при участии авиации международной коалиции, которая будет наносить авиаудары.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 17 октября, началась спецоперация по освобождению иракского города Мосул от террористов "Исламского государства". Как известно, Мосул - крупнейший город под контролем боевиков, с довоенным населением почти 2 млн. человек, считается "столицей" ИГИЛ в Ираке.