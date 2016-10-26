Пентагон готовится к наступлению на "столицу" ИГИЛ

Об этом заявил глава Пентагона Эштон Картер в интервью NBC News.

"Она (операция - УНИАН) начинается в ближайшие недели", - сказал он, отвечая на вопрос о сроках наступления на Ракку.

"Это уже давно было нами запланировано и ресурсов хватит", - добавил Картер, отметив, что операция в Ракке была запланирована вскоре после наступления на Мосул.

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Ракка, де-факто является столицей экстремистского "халифата", что охватывает территории Сирии и Ирака.

В среду в Париже Картер принимает участие во встрече с министрами обороны стран Запада. Некоторые европейские лидеры уже высказывали обеспокоенность тем, что операция по освобождению Ракки до сих пор не началась.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 17 октября, началась спецоперация по освобождению иракского города Мосул от террористов "Исламского государства". Как известно, Мосул - крупнейший город под контролем боевиков, с довоенным населением почти 2 млн. человек, считается "столицей" ИГИЛ в Ираке.