Аэропорт Стамбула возобновил работу после сообщений о стрельбе

03:45, 06 ноября 2016
Мир
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Работа аэропорта Ататюрка в турецком Стамбуле была возобновлена после сообщений о стрельбе на территории воздушной гавани.

Аэропорт Стамбула открыт для пассажиров / REUTERS

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство BNO News.

"Аэропорт открыт для пассажиров", - цитирует агентство губернатора Стамбула Васипа Шахина. Он добавил, что оба нарушителя порядка задержаны.

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Ранее Reuters со ссылкой на CNN Turk сообщило о закрытии аэропорта Стамбула из-за стрельбы.

Сообщалось, что полицейские открыли стрельбу после отказа человека на мотоцикле остановиться. В ходе операции двое задержанных.

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