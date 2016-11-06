Аэропорт Стамбула возобновил работу после сообщений о стрельбе

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство BNO News.

"Аэропорт открыт для пассажиров", - цитирует агентство губернатора Стамбула Васипа Шахина. Он добавил, что оба нарушителя порядка задержаны.

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Ранее Reuters со ссылкой на CNN Turk сообщило о закрытии аэропорта Стамбула из-за стрельбы.

Сообщалось, что полицейские открыли стрельбу после отказа человека на мотоцикле остановиться. В ходе операции двое задержанных.