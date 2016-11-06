Аэропорт Стамбула возобновил работу после сообщений о стрельбе
03:45, 06 ноября 2016Мир
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Работа аэропорта Ататюрка в турецком Стамбуле была возобновлена после сообщений о стрельбе на территории воздушной гавани.
Аэропорт Стамбула открыт для пассажиров / REUTERS
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство BNO News.
"Аэропорт открыт для пассажиров", - цитирует агентство губернатора Стамбула Васипа Шахина. Он добавил, что оба нарушителя порядка задержаны.
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Ранее Reuters со ссылкой на CNN Turk сообщило о закрытии аэропорта Стамбула из-за стрельбы.
Сообщалось, что полицейские открыли стрельбу после отказа человека на мотоцикле остановиться. В ходе операции двое задержанных.
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