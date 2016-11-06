Крупнейший аэропорт Турции закрыт из-за стрельбы
01:43, 06 ноября 2016Мир
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В Стамбуле из-за стрельбы заблокирован аэропорт.
В аэропорту Стамбула полицейские открыли стрельбу после отказа человека на мотоцикле остановиться / REUTERS
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на CNN Turk.
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Согласно сообщению, полицейские открыли стрельбу после отказа человека на мотоцикле остановиться. В ходе операции двое задержанных.
По данным турецких СМИ, мужчина на мотоцикле привлек внимание полиции тем, что стрелял в воздух. Полицейские выстрелил в него и ранили.
Отмечается, что сообщник мужчины был также задержан.
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