В Иерусалиме палестинец ранил нескольких человек и был убит

Как сообщает полиция Израиля, палестинец стрелял по людям, стоявшим на трамвайной остановке близ главного управления полиции в Иерусалиме, передает Русская служба Би-би-си.

По разным данным, от шести до восьми человек были ранены. Сообщается, что двое пострадавших находятся в критическом состоянии.

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По словам представителя полиции Лубы Самри, нападавший стрелял из автомобиля, а затем попытался скрыться в направлении арабского района в восточной части города.

Полиция на мотоциклах догнала нападавшего. В результате вспыхнувшей перестрелки палестинец был убит.

Один из полицейских получил серьезные ранения.

Полиции удалось установить личность нападавшего. По их сведениям, это 39-летний палестинец из Восточного Иерусалима. Полиция рассматривает инцидент как террористический акт.

В результате волны нападений палестинцев, начавшейся более года тому назад, погибли 34 израильтянина и двое американцев.

За тот же период ответным огнем израильских служб безопасности были убиты 218 палестинцев. Израильские власти заявляют, что большинство из них принимали участие в нападениях на мирных жителей.