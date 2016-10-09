В Иерусалиме палестинец ранил нескольких человек и был убит
Палестинец открыл огонь в центре Иерусалима, ранив не менее шести человек.
Как сообщает полиция Израиля, палестинец стрелял по людям, стоявшим на трамвайной остановке близ главного управления полиции в Иерусалиме, передает Русская служба Би-би-си.
По разным данным, от шести до восьми человек были ранены. Сообщается, что двое пострадавших находятся в критическом состоянии.
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По словам представителя полиции Лубы Самри, нападавший стрелял из автомобиля, а затем попытался скрыться в направлении арабского района в восточной части города.
Полиция на мотоциклах догнала нападавшего. В результате вспыхнувшей перестрелки палестинец был убит.
Один из полицейских получил серьезные ранения.
Полиции удалось установить личность нападавшего. По их сведениям, это 39-летний палестинец из Восточного Иерусалима. Полиция рассматривает инцидент как террористический акт.
В результате волны нападений палестинцев, начавшейся более года тому назад, погибли 34 израильтянина и двое американцев.
За тот же период ответным огнем израильских служб безопасности были убиты 218 палестинцев. Израильские власти заявляют, что большинство из них принимали участие в нападениях на мирных жителей.