Парламент Польши в первом чтении принял законопроект о вознаграждении за отказ от аборта

Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Согласно предложенной госпрограмме "За жизнь", родители детей с врожденной инвалидностью или угрожающей жизни болезнью получат единовременную выплату в размере около тысячи долларов.

Читайте такжеСейм Польши после массовых акций протеста отказался запрещать аборты

Многие оппозиционные депутаты подвергли критике законопроект - они называют его идеологически мотивированным, а предлагаемую выплату очень маленькой.

По официальным данным, ежегодно в Польше чуть более тысячи женщин прибегают к процедуре прерывания беременности, но эксперты говорят, что за тот же период примерно 150 тысяч абортов делается нелегально.

Закон, принятый в Польше еще в 1993 году, разрешает проведение абортов только в случаях изнасилования, инцеста, а также аборта по медицинским показаниям, например, в случае угрозы для жизни женщины и деформаций плода.

В начале октября в Польше прошли акции протеста против законодательных предложений о введении полного запрета на аборты.