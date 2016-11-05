Парламент Польши в первом чтении принял законопроект о вознаграждении за отказ от аборта

01:45, 05 ноября 2016
Мир
488 0

Польский парламент принял в первом чтении законопроект о материальном поощрении матерей, решивших сохранить беременность даже в том случае, когда плод имеет врожденную патологию.

flickr.com/photos/lplewnia

Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Согласно предложенной госпрограмме "За жизнь", родители детей с врожденной инвалидностью или угрожающей жизни болезнью получат единовременную выплату в размере около тысячи долларов.

Читайте такжеСейм Польши после массовых акций протеста отказался запрещать аборты

Многие оппозиционные депутаты подвергли критике законопроект - они называют его идеологически мотивированным, а предлагаемую выплату очень маленькой.

По официальным данным, ежегодно в Польше чуть более тысячи женщин прибегают к процедуре прерывания беременности, но эксперты говорят, что за тот же период примерно 150 тысяч абортов делается нелегально.

Закон, принятый в Польше еще в 1993 году, разрешает проведение абортов только в случаях изнасилования, инцеста, а также аборта по медицинским показаниям, например, в случае угрозы для жизни женщины и деформаций плода.

В начале октября в Польше прошли акции протеста против законодательных предложений о введении полного запрета на аборты.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter