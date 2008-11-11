Новыми хозяевами Белого дома будут "Ренегат", "Ренессанс"и "Кельтский"

Избранный президент США Барак Обама и его супруга Мишель получили недавно новые кодовые названия, которые для использования в радиопереговорах по сложившейся в США традиции присваивает главным лицам администрации охраняющая американского президента Секретная служба США, сообщает газета "Чикаго трибьюн".

Барак Обама теперь называется "Ренегат" (Renegade), а Мишель Обама - "Ренессанс" (Renaissance). Кодовые названия получили также их дочери. Старшая Малия стала "Сиянием" (Radiance), а младшая Саша - "Бутоном розы" (Rosebud). Избранный вице-президент США Джозеф Байден, гордящийся своими ирландскими корнями, получил название "Кельтский" (Celtic), а его супруга Джилл Байден - "Капри" (Capri).

Если сведения, полученные газетой верны, то избранный президент и члены его семьи, а также избранный вице-президент получили вполне благозвучные названия. Издание напоминает, что Джордж Буш-младший получил в свое время в переговорах Секретной службы название "Стакан" (Tumbler). Вице-президент США Ричард Чейни, известный своим пристрастием к рыбной ловле, известен в радиопереговорах как "Рыбак". Президент США Билл Клинтон у Секретной службы проходил как "Орел" (Eagle), а Хиллари Клинтон как "Вечнозеленая" (Evergreen). Их дочь Челси Клинтон называлась в радиопереговорах "Энергией" (Energy). Известно также, что в отношении действующих президента и первой леди США Секретная служба часто использует также стандартное название "Потус" (POTUS), являющееся аббревиатурой от "Президент Соединенных Штатов" (President of the United States), и "Флотус" (FLOTUS) - аббревиатура от "Первая леди Соединенных Штатов" (First Lady of the United States).

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