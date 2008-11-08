Ракет, которыми Россия пугает Запад, пока не существует

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ в ответ на размещения американских элементов системы противоракетной обороны в Европе обещает разместить в Калининградской области «несуществующие» оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандеры».

Об этом идет речь в статье «По замкнутому кругу», опубликованной в российской газете «Коммерсант» (№203 (4020) от 8 ноября 2008 года).

В частности, пишет газета, РИА «Новости» со ссылкой на свой "источник в российском военном ведомстве" вчера сообщило, что до 2015 года "на западном направлении" будут развернуты целых пять бригад оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер". Эта информация означает существенную корректировку российских планов размещения «Искандеров».

Издание сообщает, что неоднократно до этого высокопоставленные российские военные заявляли, что на новый комплекс должны были перейти действительно пять бригад, но по всей территории РФ — вплоть до Дальнего Востока: 26-я (Луга, под Санкт-Петербургом), 92-я (Каменка, под Пензой), 103-я (Улан-Удэ), 107-я (пос. Семисточный, под Биробиджаном), 114-я (Знаменск, под Астраханью).

«Теперь же «Искандеры» в первую очередь должны получить не только калининградская 152-я ракетная бригада (как пообещал в своем послании Федеральному собранию Президент Дмитрий МЕДВЕДЕВ) и «ленинградская» 26-я, но также 50-я (Шуя) и 448-я (Курск) бригады Московского военного округа. Больше ракетных бригад «на западном направлении» у России пока нет», - пишет издание.

«Коммерсант» обращает внимание, что поставки «Искандеров» в войска обещали начать еще в 2005 году (потом в 2006-м, в 2007-м и так год за годом), однако до сих пор их там нет.

«Сейчас единственной вооруженной новыми ракетами частью остается 630-й (учебный) дивизион 60-го центра боевого применения на полигоне Капустин Яр, имеющий четыре пусковых установки «Искандеров». Для полного же вооружения пяти бригад по штату нужно получить от промышленности 60 пусковых установок (не считая большого количества другой спецтехники)», - говориться в статье.

Как сообщал УНИАН, 5 ноября Президент РФ Д.МЕДВЕДЕВ заявил, что Россия развернет в Калининградской области ракетный комплекс «Искандер» для нейтрализации элементов американской ПРО.