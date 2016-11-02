Парламент Венесуэлы приостановил суд над президентом Мадуро

Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Спикер Национальной ассамблеи Энри Рамос Аллуп заявил, что такое решение не означает капитуляции, оно было продиктовано лишь стремлением найти решение политического кризиса.

Незадолго до этого стороны политического конфликта начали переговоры, а из тюрьмы были выпущены три оппозиционных активиста.

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Контролируемая оппозицией Национальная ассамблея обвиняет президента в диктаторском поведении, в частности, в игнорировании законов, заключении под стражу политических оппонентов и давлении на судебные власти с тем, чтобы они блокировали проведение референдума об отставке главы государства.

Правительство и Верховный суд страны, которые полностью контролируются сторониками Мадуро, до сих пор успешно срывали любые законодательные инициативы оппозиционно настроенного парламента.