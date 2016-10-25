Парламент Венесуэлы проголосовал за начало процедуры импичмента Мадуро

Об этом сообщает Reuters.

В свою очередь правительство, большинство в котором принадлежит сторонникам Мадуро, отклонило это решение. Вице-президент Аристобуло Истурис отметил, что юридически Национальной Ассамблеи не существует.

Голосование состоялось на заседании во вторник, 25 октября. Члены парламента также проголосовали за вызов Мадуро на заседание конгресса на следующей неделе, 1 ноября.

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«Мы покажем Венесуэле и всему миру, что в этом кризисе ответственность за нарушение конституции лежит на Николасе Мадуро», – заявил лидер оппозиции Хулио Боргес.

Противники президента обвиняют его в разрушении национальной экономики, что привело к нехватке продуктов и росту цен. Николаса Мадуро также обвиняют в том, что он пытается помешать проведению референдума о его отставке.

Уточняется, что в правительстве Венесуэлы считают, что их государство стало жертвой возглавляемого США международного заговора, который направлен против социализма.

Ранее УНИАН сообщал, что парламент Венесуэлы, большую часть которого составляет оппозиция, объявил о намерении начать процедуру импичмента президента страны Николаса Мадуро.