Папа Римский призвал президента Венесуэлы к диалогу с оппозицией

Папа призвал Мадуро прибегнуть к пути "искреннего и конструктивного диалога" и прекратить страдания венесуэльского народа, передает Deutsche Welle.

В то же время лидеры венесуэльской оппозиции встретились с представителями Ватикана в Каракасе.

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Посланник Ватикана заявил, что 30 октября между социалистическим правительством и оппозицией начнется диалог для выхода из политического и экономического кризиса.

"Диалог сейчас кристаллизуется", - сказал представитель правящей в Венесуэле социалистической партии Хорхе Родригес.

Он добавил, что Ватикан и региональный блок UNASUR выступят посредниками в переговорах, сообщает информагентство Reuters.

Как сообщал УНИАН, парламент Венесуэлы, большую часть которого составляет оппозиция, объявил о намерении начать процедуру импичмента президента страны Николаса Мадуро.