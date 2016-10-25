Папа Римский призвал президента Венесуэлы к диалогу с оппозицией
Папа Римский Франциск в понедельник, 24 октября, встретился в Ватикане с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.
Папа призвал Мадуро прибегнуть к пути "искреннего и конструктивного диалога" и прекратить страдания венесуэльского народа, передает Deutsche Welle.
В то же время лидеры венесуэльской оппозиции встретились с представителями Ватикана в Каракасе.
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Посланник Ватикана заявил, что 30 октября между социалистическим правительством и оппозицией начнется диалог для выхода из политического и экономического кризиса.
"Диалог сейчас кристаллизуется", - сказал представитель правящей в Венесуэле социалистической партии Хорхе Родригес.
Он добавил, что Ватикан и региональный блок UNASUR выступят посредниками в переговорах, сообщает информагентство Reuters.
Как сообщал УНИАН, парламент Венесуэлы, большую часть которого составляет оппозиция, объявил о намерении начать процедуру импичмента президента страны Николаса Мадуро.