Китай представил истребитель-невидимку пятого поколения J-20 (видео)

Авиасалон Airshow China-2016 в Чжухае — крупнейший в Китае форуме производителей и продавцов авиатехники. Как ранее отмечало издание, самолет был показан публике впервые, передает РБК.

Тактико-технические характеристики истребителя сохранялись в тайне разработчиком самолета, Авиационной промышленной корпорацией города Чанду.

BBC со ссылкой на неназванные СМИ сообщает, что новый самолет планируют оснастить противокорабельными ракетами и применять для борьбы с корабля в Тихом океане. Кроме того, аналитики сравнивали J-20 с многоцелевым американским истребителем F-22 Raptor, отмечает издание.

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Издание Popular Science в 2014 году сообщило о планах Китая по выпуску шести J-20, что может вывести страну на второе после США место в мире по числу истребителей, построенных по принципу стелс-технологий (снижения заметности военных машиг в радиолокационном излучении).

Как сообщал УНИАН, "Антонов" покажет свои самолеты на международной авиавыставке в Китае.