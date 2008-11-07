Россия рассекретила места дислокации военных баз в Южной Осетии и Абхазии

Министерство обороны РФ определилось с выбором мест дислокации российских баз в Южной Осетии и Абхазии, они будут размещены в Цхинвали и Гудаута соответственно, сообщил РИА Новости в пятницу источник в российском военном ведомстве.

"Российские военные базы в течение 2009 года будут обустроены в Цхинвали (Южная Осетия) и Гудаута (Абхазия)", - заявил собеседник агентства. Начальник Генштаба Вооруженных Сил РФ генерал армии Николай Макаров в октябре заявил журналистам в Москве, что в рамках заключенных с Цхинвали и Абхазией договоров о дружбе и взаимопомощи, две базы - одна в Абхазии, другая в Южной Осетии - будут иметь численность 3700 военнослужащих каждая. По словам начгенштаба, базы предназначены для защиты интересов, которые есть у России и у двух республик.