В США автомобилист сбил на парковке 22 человека после гонки NASCAR
05:15, 31 октября 2016Мир
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22 человека пострадали, когда автомобилист въехал в толпу людей после гонки NASCAR в штате Виргиния.
Погибших нет., девять пострадавших были госпитализированы / twitter.com/CommissionerKY
Об этом сообщает Дождь со ссылкой на USA Today.
ДТП произошло в воскресенье, 30 октября, в городе Мартинсвилл.
Представитель полиции штата Коррин Геллер заявила, что водитель Chevrolet SSR попытался обогнать джип во время выезда с места проведения гонки NASCAR и врезался в группу пешеходов.
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Свидетель произошедшего Роджер Вулф заявил газете, что водитель выехал со своей полосы, врезался в джип, а затем наехал «на шестерых или семерых человек и полностью переехал еще одного».
По словам свидетелей, водитель, как казалось, не понимал, где находится.
Погибших нет. Девять пострадавших были госпитализированы.
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