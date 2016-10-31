В США автомобилист сбил на парковке 22 человека после гонки NASCAR

Об этом сообщает Дождь со ссылкой на USA Today.

ДТП произошло в воскресенье, 30 октября, в городе Мартинсвилл.

Представитель полиции штата Коррин Геллер заявила, что водитель Chevrolet SSR попытался обогнать джип во время выезда с места проведения гонки NASCAR и врезался в группу пешеходов.

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Свидетель произошедшего Роджер Вулф заявил газете, что водитель выехал со своей полосы, врезался в джип, а затем наехал «на шестерых или семерых человек и полностью переехал еще одного».

По словам свидетелей, водитель, как казалось, не понимал, где находится.

Погибших нет. Девять пострадавших были госпитализированы.