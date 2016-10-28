ООН: Боевики ИГИЛ под Мосулом расстреляли более 230 человек, тысячи используются как "живой щит"

Об этом сообщает Еuronews со ссылкой на данные ООН.

По данным ООН, 26 октября боевики расстреляли 232 человека, в том числе 190 бывших офицеров сил безопасности Ирака.

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Также радикальные исламисты похитили в Мосуле и его окрестностях около 8 тыс. семей, чтобы использовать их в качестве «живого щита». Об этом заявила официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдасани.

“Трусливая и подлая стратегия ИГИЛ пытаться использовать заложников, мирных жителей, чтобы вывести из-под удара военной операции определенные пункты, зоны, вооруженные формирования, эффективно используя в качестве живого щита десятки тысяч женщин, мужчин и детей. Многие из тех, кто отказался подчиниться, были расстреляны на месте”, - сказала она.

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Иракское военное командование сообщило, что сначала операции по освобождению Мосула под контроль правительственных сил и курдских вооруженных формирований перешли около 80 населенных пунктов. В них антитеррористические подразделения обнаруживают оборудованные боевиками тоннели, один из них протяженностью в три километра. Также в окрестностях Дженина, как сообщает иракское телевидение, был найден и уничтожен крупный цех ИГИЛ по производству взрывных устройств.

Как сообщал УНИАН, 16 октября началась спецоперация по освобождению иракского города Мосул от террористов ИГИЛ.

Мосул – крупнейший город под контролем боевиков, где до войны проживали почти 2 млн человек, считается "столицей" ИГИЛ в Ираке.