Глава Пентагона заявил о планах атаковать Ракку перед захватом Мосула
Министр обороны США Эштон Картер заявил о готовящейся атаке города Ракка, которая произойдет перед захватом Мосула.
Об этом сообщает Слон со ссылкой на Reuters.
«Да, операции по атаке городов Мосул и Ракка совпадут и это часть нашего плана, мы готовы к этому», – сказал Картер.
Эту информацию подтвердил министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан.
Дату начала операции по освобождению Ракки от ИГИЛ Картер не назвал.
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Официальные лица США отметили, что кампания по захвату Мосула может занять как несколько недель, так и несколько месяцев. Отмечается, что атака по Ракке поспособствует захвату Мосула.
Картер добавил, что курды не собираются присоединяться к освобождению Ракки.
Город Ракка контролируется «Исламским государством» и считается его столицей.
Ранее СМИ сообщили, что на встрече Национального совета безопасности обсуждались операции по захвату Мосула и Ракки. При этом США хотели сменить свою стратегию борьбы с «Исламским государством», военные предлагали заменить использование ВВС увеличением поставок оружия курдам и повстанцам в Алеппо.