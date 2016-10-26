Глава Пентагона заявил о планах атаковать Ракку перед захватом Мосула

Об этом сообщает Слон со ссылкой на Reuters.

«Да, операции по атаке городов Мосул и Ракка совпадут и это часть нашего плана, мы готовы к этому», – сказал Картер.

Эту информацию подтвердил министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Дату начала операции по освобождению Ракки от ИГИЛ Картер не назвал.

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Официальные лица США отметили, что кампания по захвату Мосула может занять как несколько недель, так и несколько месяцев. Отмечается, что атака по Ракке поспособствует захвату Мосула.

Картер добавил, что курды не собираются присоединяться к освобождению Ракки.

Город Ракка контролируется «Исламским государством» и считается его столицей.

Ранее СМИ сообщили, что на встрече Национального совета безопасности обсуждались операции по захвату Мосула и Ракки. При этом США хотели сменить свою стратегию борьбы с «Исламским государством», военные предлагали заменить использование ВВС увеличением поставок оружия курдам и повстанцам в Алеппо.