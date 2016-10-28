В Черногории готовился государственный переворот, СМИ сообщили о причастности россиян

Со ссылкой на источники в сербских правительственных кругах белградские СМИ сообщили, что несколько граждан РФ были депортированы из Сербии "за участие в подготовке террористических акций в Черногории", передает "КоммерсантЪ".

Источники "Ъ", близкие к правительству Сербии, уверяют, что Белград не заинтересован в таком скандале, но и не хочет быть заподозренным в причастности к преступным акциям в соседней стране.

В понедельник вечером сербский премьер Александр Вучич — сразу после заседания Бюро по координации служб безопасности Сербии — обнародовал детали плана захвата госучреждений Черногории после парламентских выборов 16 октября "при содействии иностранного фактора".

Вучич подтвердил информацию черногорского спецпрокурора Миливое Катнича об аресте группы граждан Сербии, готовившей захват Скупщины Черногории и стрельбу по участникам митинга оппозиции с целью спровоцировать хаос и штурм парламента. Премьер также объявил, что сербские правоохранительные органы выявили "еще нескольких опасных групп", вовлеченных в реализацию этого плана, за которыми стоят "очень серьезные люди".

"Арестованные нами лица действовали в координации с иностранцами",— сообщил Вучич. И добавил: "Существуют неопровержимые доказательства, что определенные лица следили буквально за каждым шагом премьера Черногории (Мило Джукановича - Ред.) и информировали об этом других людей, которые должны были действовать в соответствии с их инструкциями. Мы нашли у них €125 тыс., специальную униформу, другие вещи. За премьером Черногории следили с помощью самого современного оборудования".

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Об упомянутом Александром Вучичем "современном оборудовании" стало известно местным СМИ.

Со ссылкой на сербских следователей они сообщили: группы злоумышленников поддерживали связь с помощью телефонов с шифраторами, имели в своем распоряжении высококачественные спутниковые снимки ряда гособъектов в Подгорице, маршруты передвижения черногорского премьера, а обнаруженная у них униформа, в которую они должны были переодеться при захвате парламента, похожа на ту, что использует черногорский спецназ

Как сообщило со ссылкой на близкие к правительству источники белградское издание Danas, несколько граждан РФ были депортированы из Сербии "за участие в подготовке террористических акций в Черногории". Новость мгновенно разошлась по ведущим балканским СМИ.

Отмечается, что вчера состоялась встречи Николая Патрушева, секретаря Совбеза РФ, с премьером Вучичем появилось лишь краткое сообщение, главная фраза которого звучит так: "Констатировано, что службы безопасности России и Сербии успешно сотрудничают".

Белградский собеседник "Ъ", знакомый с проблематикой состоявшихся в сербской столице переговоров, утверждает, что задачей секретаря Совбеза РФ было "разрулить сложившуюся ситуацию и не допустить скандала в российско-сербских отношениях". Судя по сообщению после встречи Вучича и Патрушева, эмиссару Москвы это, похоже, удалось.

Тем более что, как уверяют близкие к правительству Сербии источники "Ъ", Белград также не заинтересован в таком скандале.

Главный мотив обнародования информации сербских спецслужб о попытке путча в Черногории Вучич объяснил так: "Глубоко заблуждались те, кто полагал, что Сербия каким-либо образом будет участвовать в этом преступлении".

Как сообщал УНИАН, 19 мая в штаб-квартире НАТО в Брюсселе подписали протокол о присоединении Черногории к Организации Североатлантического договора. В тот же день Россия пригрозилась "ответить" Черногории за вступление в НАТО.