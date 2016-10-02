"Месть режима": турецкая полиция арестовала брата "организатора путча" Гюлена

Брата проживающего в США исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена был арестован турецкой полицией. Об этом пишет Русская служба ВВС.

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Сообщается, что антитеррористическое подразделение полиции смогло найти его по наводке одного из родственников.

По данным "Анадолу", задержание произошло в Измире.

Как известно, национальный совет безопасности Турции в среду призвал продлить режим чрезвычайного положения в стране. По мнению совета, этот режим позволит обеспечить защиту демократии в стране, поможет восстановить закон и защитить права и свободы граждан Турции.

Режим чрезвычайного положения был введен 20 июля после неудачной попытки государственного переворота, которая произошла 15 июля этого года. Чрезвычайное положение в стране должно было продлиться три месяца.

После попытки государственного переворота 15 июля турецкие власти начали масштабные чистки. Более 80 тысяч человек, среди которых военные, судьи, журналисты, деканы и преподаватели университетов, лишились своих постов из-за подозрений в поддержке оппозиционного деятеля Фетхуллы Гюлена, которого Анкара считает организатором путча. Сам Фетхуллах Гюлен категорически отрицает свою причастность к попытке свержения президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Тогда же управление по высшему образованию Турции потребовало уволить всех 1577 деканов турецких университетов. В рамках расследования дела о мятеже более 35 тысяч человек были задержаны, из них 17 тысяч официально арестованы.