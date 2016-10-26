Следствие установило убийц полицейских во время захвата полка ППС в Ереване

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Специальную следственную службу Армении.

"Установлены личности членов вооруженной группы, совершивших убийство трех сотрудников полиции — Артура Ванояна, Юрия Тепаносяна и Гагика Мкртчяна во время захвата полка ППС в Ереване", – говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Ереване арестовали 47 человек по делу о захвате здания полиции

Кроме того, выяснилось, что число вооруженных людей, захвативших 17 июля здание ППС, составляло не 31, как сообщалось ранее, а 33 человека. По данным следствия, последние двое, вооруженные двумя автоматами, в тот же день незаметно покинули территорию полка, прихватив с собой два пистолета Макарова из арсенала полка. "Установлены личные данные этих двух людей, они обнаружены и привлечены в качестве обвиняемых. Найдены также вынесенные ими из здания полка пистолеты", – говорится в сообщении.

На данном этапе уголовного дела в качестве обвиняемых проходят 62 человека, 44 из которых арестованы, в отношении 13 избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, трое освобождены под залог, двое разыскиваются.

Уточнены действия каждого члена вооруженной группы, связанные с захватом и удержанием в качестве заложников десяти сотрудников полиции (в том числе замначальника полиции Армении генерал-майора Вардана Егиазаряна и замначальника Ереванского управления полиции полковника Валерия Осипяна) и семи гражданских лиц.

Читайте такжеВ сети появилось видео освобождения здания ППС в Ереване от вооруженных захватчиков

Установлены личности десяти вооруженных членов группы, уничтоживших путем поджога четыре полицейские машины и один автомобиль гражданского лица, а также 19 лиц, которые участвовали в хищении оружия и боеприпасов в здании ППС, в том числе 216 пистолетов Макарова и десяти автоматов, получены доказательства, подтверждающие действия каждого из них.

Всего в ходе захвата полка ППС и последующих событий пострадали 46 человек, из них 26 — сотрудники полиции. Трое полицейских были убиты, десять в разное время удерживались группой, у семерых — огнестрельные ранения различной степени тяжести. Семеро из пострадавших гражданских лиц — медработники. СНБ Армении 31 июля сообщила о сдаче оружия и аресте 20 членов вооруженной группы.

Как сообщал УНИАН, утром 17 июля в Ереване вооруженные люди захватили здание полка патрульно-постовой службы и взяли в заложники полицейских, позже и медицинских работников, которые прибыли в часть для оказания помощи раненым. Вооруженная группировка требовала освободить лидера праворадикального политического движения "Учредительный парламент" Жирайра Сефиляна, арестованного в июне по обвинению в незаконном хранении оружия.