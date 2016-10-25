Нападение на полицейское училище в Пакистане: число жертв возросло до 59

В больницы Кветты попали более сотни раненых, некоторые из них в тяжелом состоянии. Всего в общежитии могло находиться до 500 курсантов, сообщает Русская служба ВВС.

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Вечером в понедельник, 24 октября, группа вооруженных людей, на ходу стреляя из автоматов, ворвалась на территорию учебного центра, а затем в здание общежития. Первоначально сообщалось, что нападавших было пятеро или шестеро. Позже стало известно, что трое из них имели на себе начиненные взрывчаткой пояса смертников. Вскоре в училище были стянуты крупные силы спецназа и регулярной армии, однако перестрелки и взрывы продолжались еще более двух часов.

Двум смертникам удалось взорвать себя в здании общежития, третий - был застрелен сотрудниками спецслужб, и он не успел привести бомбы в действие.

Генерал-майор Пограничного корпуса Пакистана Шер Афган возложил ответственность за нападение на крупнейшую в Пакистане экстремистскую суннитскую группировку "Лашкар-е-джангви".